Джерело: Тимошенко відмовили у закритті справи щодо ЄЕСУ

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

«Заява Ю.Тимошенко про закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину розглянута. У її задоволенні відмовлено», - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк заявив, що його підзахисна звернулася з письмовою заявою до Служби безпеки України з проханням закрити кримінальну справу щодо нібито існуючих державних гарантій за зобов’язаннями корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Російської Федерації у зв’язку із відсутністю складу злочину.

«Була зроблена заява Юлії Володимирівни про закриття кримінальної справи про державні гарантії. Враховуючи позицію Кабінету міністрів у даній справі, була подана заява про закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину», - сказав О.Плахотнюк.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.

Уряд України подав апеляційну скаргу на це рішення.

22 жовтня Апеляційний господарський суд Києва призупинив провадження з розгляду апеляції про виплату Кабінетом міністрів боргу корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міноборони РФ у зв'язку з розслідуванням СБУ аналогічної кримінальної справи.

Рішення ухвалене у зв'язку з відповідним клопотанням Кабміну, що надійшло до суду 19 жовтня.

За словами представника Кабміну Андрія Богдана, слідчий відділ СБУ розслідує кримінальну справу, і предмет позову в господарській справі аналогічний суті кримінальної справи.

Як сказав А.Богдан, для всебічного розгляду справи необхідно одержати інформацію від СБУ про стан розгляду цієї справи, а Апеляційний госпсуд Києва має призупинити провадження для з'ясування всіх обставин.

Оголошуючи рішення про клопотання, суддя сказав: "Направити Службі безпеки України матеріали господарської справи. Зупинити апеляційне провадження у справі".

"Суд обов'язково повернеться до розгляду вже після того, як слідство встановить всі обставини надання держгарантій Міноборони РФ і взагалі існування цих держгарантій", - сказав А.Богдан.

Раніше СБУ порушила кримінальну справу за звинуваченням екс-прем'єра Юлії Тимошенко в махінаціях у рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.