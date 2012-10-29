ЦВК опрацювала половину протоколів (результати)

Станом на 12.11 в Україні опрацьовано 50,67% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Так, за результатами опрацювання 50,67% протоколів дільничних виборчих комісій, за Партію регіонів проголосували 35,02% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,99%; Комуністичну партію України - 14,89%, партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,87%, ВО «Свобода» - 8,34%.