ЦВК опрацювала половину протоколів (результати)
12:17, 29 жовтня 2012Політика
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ЦВК опрацювала 50,67% протоколів: ПР - 35,02%, "Батьківщина" - 21,99%, КПУ – 14,89%, "УДАР" – 12,87% голосів, "Свобода"- 8,34%.
ЦВК опрацювала більш, ніж половину протоколів
Станом на 12.11 в Україні опрацьовано 50,67% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.
Так, за результатами опрацювання 50,67% протоколів дільничних виборчих комісій, за Партію регіонів проголосували 35,02% виборців; за ВО «Батьківщина» - 21,99%; Комуністичну партію України - 14,89%, партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,87%, ВО «Свобода» - 8,34%.
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