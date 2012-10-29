Ляшко і Рудьковський проходять в Раду

Про це пише "Українська правда".

На момент обробки 40.09% протоколів Ляшко лідирує з результатом 53.70%. Його головний конкурент – голова правління "Київміськбуду" Михайло Голиця набрав лише 27.26%.

В окрузі №205 лідирує представник "Батьківщини" Валерій Дубіль. Він має 50.33% підтримки на момент обробки 53.01% протоколів. Регіонал Олександр Соколов набрав у цьому окрузі 27.88%.

В окрузі 206 лідирує колишній губернатор Чернігівщини часів президента Віктора Ющенка, близький до Петра Порошенка Владислав Атрошенко.

В окрузі №207 лідирує родоначальник "тушок", самовисуванець Ігор Рибаков.

В окрузі №209 перемагає самовисуванець (екс-бютівець, що перейшов на бік регіонів) Іван Куровський.

В окрузі 210 перемагає екс-соціаліст Микола Рудьковський.

Поки його результат - 35.69% на момент опрацювання 34.38%. Другим іде представник "Батьківщини" Віктор Лабазов - 18.92%.