Свобода обігнала Партію регіонів на закордонних дільницях

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на виборах народних депутатів України, які відбувалися на 116 закордонних виборчих дільницях.

Як свідчать дані, розміщені на офіційному сайті ЦВК, найбільше українців за кордоном проголосували за партію Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – 23,63% (4 тис 827 осіб).

На другому місці - Партія регіонів з 23,27% (4 тис. 753 осіб), на третьому - партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" - 22.11% (4 тис. 517 осіб), партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" набрала 19,85% (4 тис. 054 осіб).

Комуністична партія України за кордоном набрала лише 3,46% (707 осіб).