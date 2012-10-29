У Верховну Раду проходить сімейний клан Балоги (опрацьовано 56,27% протоколів)

Про це повідомляється на офіційному сайті ЦВК.

У разі збереження тенденцій, до Верховної Ради проходять три висуванці Партії регіонів – Василь Ковач (36,29 %), Михайло Ланьо (62,02%) та Іван Бушко (41,18%).

В інших трьох округах перемагають представники партії "Єдиний центр", у тому числі міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога (52,08%), його брат – Павло Балога (34,37%) та Василь Петьовка (54,10% голосів).