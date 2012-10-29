У Верховну Раду проходить сімейний клан Балоги (опрацьовано 56,27% протоколів)
13:45, 29 жовтня 2012Політика
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У Закарпатській області в 6 одномандатних виборчих округах опрацьовано 56,27% протоколів про підрахунок голосів на виборах народних депутатів України 28 жовтня.
У Балоги - гарні шанси
Про це повідомляється на офіційному сайті ЦВК.
У разі збереження тенденцій, до Верховної Ради проходять три висуванці Партії регіонів – Василь Ковач (36,29 %), Михайло Ланьо (62,02%) та Іван Бушко (41,18%).
В інших трьох округах перемагають представники партії "Єдиний центр", у тому числі міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога (52,08%), його брат – Павло Балога (34,37%) та Василь Петьовка (54,10% голосів).
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