На Буковині застрелився кандидат в депутати

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник УМВС України в Чернівецькій області генерал-майор міліції Микола Харабара, трагедія сталася сьогодні вранці. За його словами, версія «про насилля чи насильницьку смерть виключається».

За нашими даними, кандидат у народні депутати В.Токарюк вчинив суїцид, вистреливши собі у голову з карабіна. Куля пройшла навиліт через скроню. У реанімації він помер.

Причини суїциду поки невідомі. За неперевіреними даними, чоловік мав проблеми зі своїм здоров’ям.

Довідка УНІАН. Володимир Токарюк - 1953 року народження. Приватний підприємець, безпартійний, проживав в місті Сторожинець Чернівецької області. Балотувався по 202 одномандатному виборчому округу шляхом самовисунення.