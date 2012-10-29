ЦВК опрацювала 61,02% протоколів (результати)

Станом на 14.35 в Україні опрацьовано 61,02% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Так, за результатами опрацювання 61,02% протоколів дільничних виборчих комісій, за Партію регіонів проголосували 34,20% виборців; за ВО «Батьківщина» - 22,49%; Комуністичну партію України - 14,73%, партію «УДАР Віталія Кличка» - 12,99%, ВО «Свобода» - 8,70%; партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,66%; партію «Наша Україна» - 0,98% виборців, Радикальну партію Олега Ляшка – 0,95%.