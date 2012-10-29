Політологи не бачать підстав для відставки Азарова

Про це вони сказали під час круглого столу в Києві.

Так, політолог Володимир Фесенко вважає, що «абсолютно очевидно, що нелогічно змінювати на посту прем'єра перший номер партії, яка виграла вибори».

За його словами, «Миколі Яновичу (йдеться про М.Азарова - УНІАН) треба побоюватися двох речей - погіршення соціально-економічної ситуації, а другий чинник - досить молодий персонаж в українській владі, який давно хоче стати прем'єром (при цьому він не уточнив про кого йдеться - УНІАН)». В.Фесенко вважає, що нелогічно змінювати М.Азарова, який, очолив список партії на виборах у ВР і партія перемогла. Водночас додавши, що «якщо Президента України переконають, що потрібно швидше поміняти керівництво уряду, то м'який сценарій – це відставка самого Миколи Яновича з поста прем'єра». «Це поки що не дуже ймовірно, але в українській політики все трапляється», - додав В.Фесенко.

Політолог Михайло Погребінський не бачить підстав для відставки М.Азарова у зв'язку з результатами виборів до ВР і, зокрема, з високим відсотком ВО «Свобода». «Чому такий колосальний успіх у «Свободи»? Тому що її розкручували на національних каналах телебачення», - сказав він. При цьому він наголосив, що М.Азаров до цього «жодного стосунку не має». М.Погребінський наголосив, що «правляча партія неоднорідна». За його словами, за медіаресурси відповідає в ПР група, «яка називається газовою». «У неї є свій керівник - голова АП, який займається цими каналами. В результаті вони розкручували упродовж півроку партію «Свобода» і вона стала начебто такою рукоподаючою», - наголосив М.Погребінський. При цьому додав: «Тому Азаров тут ні при чому і йому голову попелом посипати не варто».