ЦВК опрацювала 70,14% протоколів

Станом на 17.21 в Україні опрацьовано 70,14% протоколів дільничних виборчих комісій з підрахунку голосів на виборах народних депутатів, що відбулись 28 жовтня, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднено електронною системою «Вибори 2012» в Центральній виборчій комісії.

Так, за результатами опрацювання 70,14% протоколів дільничних виборчих комісій, за Партію регіонів проголосували 33,41% виборців; за ВО «Батьківщина» - 23,04%; Комуністичну партію України - 14,48%, партію «УДАР Віталія Кличка» - 13,16%, ВО «Свобода» - 8,97%; партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!» - 1,65%; партію «Наша Україна» - 1,01% виборців, Радикальну партію Олега Ляшка – 1,01%.