Сумський губернатор визнав перемогу опозиції на виборах у регіоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Попередні результати проведення виборчої кампанії в області виглядають таким чином: «Батьківщина» - 34,7% голосів виборців, Партія регіонів – 21%, «УДАР» - 16,2%, КПУ – 12,06%, «Свобода» - 6,27%. Більш як один відсоток голосів одержали «Україна – вперед» і «Наша Україна», решта партій - менш як один відсоток», - озвучив губернатор результати паралельного підрахунку голосів.

За словами губернатора, він не вважає провальною виборчу кампанію для Партії регіонів у Сумській області.

Ю.Чмирь заявив, що результати виборів у регіоні – це і «протестні настрої місцевих жителів, які хочуть бачити свого лідера Юлію Тимошенко на волі».

«Це я почув від виборців, спілкуючись з ними на дільниці. Люди щиро висловлюють свій протестний настрій і громадянську позицію», - відзначив губернатор.

Губернатор вважає, що «Сумська область показала приклад проведення чесних, демократичних виборів».

Голова Сумської обласної державної адміністрації відмовився відповідати на питання журналістів про те, чи була вже після одержання результатів виборів у регіоні розмова про це з керівництвом держави або партії.

Відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про можливість кадрових перестановок, Ю.Чмирь заявив, що за результатами проведення в області виборчої кампанії «ніяких кадрових перестановок не очікуються».

«Є політичні процеси, а є господарська робота. Вибори проходять, в області вони відбулися на гідному рівні, і ми продовжуємо працювати, причому ще краще, ще ефективніше. Ми будуватимемо об'єкти культури, спорту, зокрема, Льодовий палац, розвиватимемо наші сільські території. Люди чекають від нас конкретних результатів», - сказав він.

Ю.Чмирь також наголосив, що «жодні напрями роботи місцевої влади не повинні бути в'язнями результатів виборів, і жодні обласні програми згортатися не будуть».

«Природно, буде коригування програми «Нова Сумщина 2015». Нам би хотілося більшої підтримки. Але добрі справи все одно потрібно робити», - сказав керівник області.

За попередніми офіційними даними, які обнародувані електронною системою «Вибори-2012» ЦВК, після опрацювання 77.36% протоколів в одномандатних виборчих округах Сумської області в 3 із 6 округів перемагають кандидати від Об'єднаної опозиції "Батьківщина". Явка виборців у Сумській області, за даними ЦВК, становила 57.68%.