Магера: Повторний підрахунок голосів - право, а не обов'язок ОВК

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявляє, що окружні виборчі комісії (ОВК) за наявності підстав мають право здійснити повторний підрахунок голосів на дільниці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера заявив сьогодні журналістам у ЦВК.

"Законодавець надав можливість ОВК здійснювати повторний підрахунок голосів. Це її право, а не обов’язок. Проте більшість членів комісії повинні за це проголосувати", - сказав А.Магера.

За його словами, рішення про проведення повторного підрахунку голосів здійснюється у разі наявності в ОВК скарг, підтверджених відповідними актами, або за наявності відповідних судових рішень, які зобов’язують ОВК здійснити повторний підрахунок голосів виборців.

"Крім того, таке рішення може бути ухвалено, коли бюлетені з дільничної виборчої комісії прийшли в упаковці з ознаками розпакування. У таких випадках ОВК має право приймати рішення про повторний підрахунок бюлетенів, тобто бюлетені не повертаються на дільничні виборчі комісії, а сама ОВК повторно здійснює підрахунок голосів", - пояснив заступник голови ЦВК.

А.Магера також додав, що у разі розбіжностей між даними дільничних та окружних комісій щодо результатів голосування, Центральна виборча комісія повертає протокол ОВК для уточнення. "ЦВК своїм рішенням виправляти помилки ОВК не буде", - підкреслив він.