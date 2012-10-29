Першим голоси на виборах порахував Севастополь

У Севастополі 224-й і 225-й окружкоми завершили опрацювання протоколів про підрахунок голосів на виборах народних депутатів 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, по загальнодержавному багатомандатному окрузі перемогу в Севастополі отримує Партія регіонів, за яку, за попередніми даними, проголосували 46,90% виборців.

Більше як на 15% позаду Партії регіонів перебуває КПУ, за яку віддали свої голоси 29,46% виборців.

У трійку лідерів також потрапила і «Батьківщина», яка набрала в Севастополі 5,86% голосів виборців. Позаду неї залишились партія «Руський блок» з 5,48% голосів і партія «УДАР», якій у місті віддали перевагу 5,04% виборців.

В одномандатних округах у Севастополі перемагають представники Партії регіонів Павло Лебедєв (округ №224) і Вадим Колесніченко (округ №225).

П.Лебедєв набрав 42,64% голосів. Свого головного конкурента – висуванця партії «Руський блок» Дмитра Беліка він обійшов, за попередніми даними, на 14%. Представник КПУ Сергій Богатиренко з 15% посів третє місце. Інші 7 кандидатів на цьому окрузі не змогли набрати навіть 5% голосів виборців.

В.Колесніченко перемагає свого основного конкурента Василя Пархоменка (КПУ) на 23%. За самовисуванців Василя Зеленчука і Миколу Помагалова проголосували близько 10% виборців. Інші 13 кандидатів не «дотягнули» й до 4% голосів.