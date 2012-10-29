Нардеп-регіонал розповів, куди подінуть веб-камери з виборчих дільниць
21:24, 29 жовтня 2012Політика
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Заступник голови фракції ПР у Верховній Раді Анатолій Кінах в ефірі радіо Ера-FM розповів, що веб-камери з виборчих дільниць використовуватимуться для комп'ютеризації, зокрема, навчальних закладів у сільській місцевості.
Кінах каже, що камери послужать освіті
"Вперше в історії українських виборів були задіяні веб-камери, щоб в режимі прямої трансляції мати можливість оцінювати ситуацію на виборчих дільницях. Коли цей проект було реалізовано, ми виходили з того, щоб всі ці технічні засоби працювали і після виборів. Тобто все те, що було розташовано особливо у виборчих дільницях у сільській місцевості - це буде основа для комп'ютеризації освіти", - повідомив Кінах.
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