Нардеп-регіонал розповів, куди подінуть веб-камери з виборчих дільниць

"Вперше в історії українських виборів були задіяні веб-камери, щоб в режимі прямої трансляції мати можливість оцінювати ситуацію на виборчих дільницях. Коли цей проект було реалізовано, ми виходили з того, щоб всі ці технічні засоби працювали і після виборів. Тобто все те, що було розташовано особливо у виборчих дільницях у сільській місцевості - це буде основа для комп'ютеризації освіти", - повідомив Кінах.

Gazeta.ua