Родичі Ющенка з тріском програють вибори на своїх округах

21:27, 29 жовтня 2012
Політика
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Брат екс-президента Петро Ющенко та чоловік дочки Ющенка Олексій Хахльов програли битву в округах представникам «Батьківщини».

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Згідно з даними ЦВК, за результатами опрацювання 58,95% бюлетенів, висуванець від об'єднаної опозиції «Батьківщина» Володимир Шульга впевнено виграє вибори на 161 одномандатному виборчому окрузі в Сумській області, на якому також балотується Петро Ющенко. За Володимира Шульгу проголосували 41,88% виборців, тоді як братові Ющенка свої голоси віддали лише 10,17% виборців.

Схожа ситуація і у зятя Ющенка Олексія Хахльова, який також програє представнику «Батьківщини» Юрію Вознюку на 153 одномандатному виборчому окрузі в Рівненській області. У Вознюка за результатами обробки 81,30% бюлетенів 47,78%, тоді як за Хахльова проголосувало 13,01% виборців.

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