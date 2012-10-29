За мажоритарними округами в Раду проходить армія ВІП-родичів

На мажоритарних округах на виборах у Верховну раду впевнено перемагає Партія регіонів, йдеться у сюжеті ТСН.

За попередніми даними ЦВК, 117 депутатських крісел дістається регіоналам, 45 – самовисуванцям, 40 – ВО "Батьківщині", 11 – свободівцям та 5 – ударівцям.

Єдиний центр, Народна партія та партія "Союз" в сумі зібрали 7 мандатів. Спікер парламенту Володимир Литвин та міністр економіки Петро Порошенко впевнено перемагають на своїх округах.

До Верховної ради повертається міністр з надзвичайних ситуацій Віктор Балога та двоє його братів Павло Балога та Василь Петьовка. Серед родичів відомих політиків у парламенті також можна буде побачити сина прем'єра - Олексія Азарова, сина генпрокурора Артема Пшонку, сестру голови адміністрації президента Юлію Льовочкіну, брата лідера "Свободи" Андрія Тягнибока, брата голови Харківської ОДА Дмитра Добкіна та сина голови Чернівецької облдержадміністрації Артема Семенюка.

Також Сумщина повертає у велику політику віце-президента Федерації футболу України та колишнього голову ради партії "Демократичний союз" Олександра Волкова, а Чернігівщина - екс-соціаліста Миколу Рудьковського.