Губернатор: Черкащина ніколи не мала синього забарвлення
Голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб заявив, що його задовольняє друге місце Партії регіонів на виборах в області.
Про це повідомляє прес-служба Черкаської облдержадміністрації.
«Результати Партії регіонів на Черкащині, які показали соціологи, цілком нас задовольняють, і вони прогнозовані», – цитує слова С.Тулуба прес-служба.
За його словами, «…порівнюючи ці цифри з даними всеукраїнських exit-poll, маємо досить втішну ситуацію. Адже ніколи Черкащина не мала синього забарвлення, а сьогоднішній результат - це результат довіри населення у розпочаті нами справи, у продовження розпочатих Президентом України реформ», - зазначив очільник області.
«Ми ставили перед собою значно вищу планку, але ж завжди треба прагнути більшого. Як кажуть: бери вершину – матимеш середину…», - сказав СТулуб.
За попередніми даними опрацьованих у ЦВК бюлетенів, за партійними списками на Черкащині по всіх 7 округах лідирує «Батьківщина». Партія регіонів - на другому місці.