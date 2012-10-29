Губернатор: Черкащина ніколи не мала синього забарвлення

Про це повідомляє прес-служба Черкаської облдержадміністрації.

«Результати Партії регіонів на Черкащині, які показали соціологи, цілком нас задовольняють, і вони прогнозовані», – цитує слова С.Тулуба прес-служба.

За його словами, «…порівнюючи ці цифри з даними всеукраїнських exit-poll, маємо досить втішну ситуацію. Адже ніколи Черкащина не мала синього забарвлення, а сьогоднішній результат - це результат довіри населення у розпочаті нами справи, у продовження розпочатих Президентом України реформ», - зазначив очільник області.

«Ми ставили перед собою значно вищу планку, але ж завжди треба прагнути більшого. Як кажуть: бери вершину – матимеш середину…», - сказав СТулуб.

За попередніми даними опрацьованих у ЦВК бюлетенів, за партійними списками на Черкащині по всіх 7 округах лідирує «Батьківщина». Партія регіонів - на другому місці.