Переговори з Блоком Литвина будуть продовжені

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що демократична коаліція підпише угоду про співпрацю з Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала в інтерв’ю журналістам після підписання угоди про створення демократичної коаліції.

Вона висловила переконання, що процес переговорів з Блоком Литвина буде продовжений і «всі порозуміння ми зможемо знайти”. “Я вважаю, що чим більше буде міцною коаліція, чим більше депутатів в ній буде приймати участь, тим буде краще», - підкреслила вона, наголосивши, що між ними буде підписана угода про співпрацю.

В свою чергу лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО підкреслив, що сьогодні м’яч знаходиться на полі команди Литвина і в разі їх доброї волі демократична коаліція готова в офіційному порядку сісти за стіл переговорів. «Ми готові задовольнити їхні інтереси по спільній роботі на країну», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що мова йде не про посади, а про спільний план дій по розвитку Української держави.