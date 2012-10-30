На Волині кандидат у депутати голодує у приміщенні ОВК (фото)

Вони проводять акцію у приміщенні ОВК, повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, І.Гузь вимагає розглянути близько 10 його скарг до ОВК, які ігноруються, а також терміново прийняти рішення про перерахунок голосів на ряді дільницях.

І.Гузь повідомив УНІАН, що голодовка розпочалася вчора близько 18.00.

«Разом зі мною голодують ще семеро осіб, проте кількість голодуючих збільшуватиметься, оскільки ми закликали громадян, які проголосували за «Батьківщину» і «Свободу», долучитися до нас. А таких більше 56%», - заявив він.

Крім того, І.Гузь на своїй сторінці у Facebook написав: «ЦВК порахувала 80,72% голосів виборців в окрузі № 21: Гузь - 37,05%, Івахів - 36,47%. І от саме тепер почнуть ламати ситуацію...».