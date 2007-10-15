Тимошенко: на черзі перевибори Київради

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що новостворена коаліція першочергово розглядатиме питання про дострокові вибори мера Києва та Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам в Секретаріаті Президента України після підписання угоди з Блоком «Наша Україна – Народна Самооборона» про створення демократичної коаліції.

Вона підтримала лідера НУ-НС Юрія ЛУЦЕНКА, заявивши, що коаліція планує одразу почати виконувати зобов’язання, які політичні сили – учасники коаліції, брали на себе в ході виборчої кампанії.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що до пакета входитиме законопроект про скасування пільг народним депутатам. «Там не залишиться нічого», - підкреслила вона.

Також коаліція планує ухвалити закон про імперативний мандат, змінити законодавство щодо місцевих державних адміністрацій.

Серед важливих документів, які коаліцією розглядатимуться першочергово, також питання про дострокові вибори мера Києва та Київради, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.