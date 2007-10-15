Кличко подає в суд на Київраду

У вівторок, 16 жовтня, о 10.00 лідер Блоку Віталія Кличка – Віталій КЛИЧКО та депутати від однойменної фракції в Київраді передадуть до Окружного адміністративного суду м. Києва судовий позов проти Київської міської ради з вимогою скасувати всі рішення Київради від 1 жовтня 2007 року, щодо розподілу більше як 2 га землі як незаконні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі секретаріату Блоку Кличка.

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