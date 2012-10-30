Турчинов з Яценюком післязавтра збираються до Тимошенко
Керівник центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов і голова ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк мають намір у четвер, 1 листопада, відвідати у лікарні голову ВО «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Турчинов повідомив сьогодні на прес-конференції.
«На цьому тижні Юлія Тимошенко написала заяву, що вона хоче зустрітися зі мною та з Арсенієм Яценюком. Ми сподіваємося в четвер потрапити до лікарні, де знаходиться Юлія Володимирівна», - сказав О.Турчинов.
Він нагадав, що востаннє відвідував Ю.Тимошенко місяць тому, й тепер має повне право на нове побачення.
Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Харкові захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко зачитав листа екс-прем’єра, в якому вона заявила про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.
Державна пенітенціарна служба України скасувала дозвіл на побачення засудженої Ю.Тимошенко з головою короткострокової місії спостерігачів за виборами від ОБСЄ Вальбургою Габсбург Дуглас, що було заплановане на 30 жовтня.
«Зважаючи на нові обставини, що виникли учора, а саме відмову Ю.Тимошенко від вживання їжі, з урахуванням необхідності постійного перебування засудженої під наглядом лікарів, а також враховуючи рекомендації лікарів та вимоги відомчої нормативної бази на такий випадок, ДПтС інформує про неможливість здійснення раніше запланованого побачення», - наголосили у відомстві.
В.Дуглас прибула до лікарні, але їй відмовили у побаченні з Ю.Тимошенко.