Турчинов з Яценюком післязавтра збираються до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Турчинов повідомив сьогодні на прес-конференції.

«На цьому тижні Юлія Тимошенко написала заяву, що вона хоче зустрітися зі мною та з Арсенієм Яценюком. Ми сподіваємося в четвер потрапити до лікарні, де знаходиться Юлія Володимирівна», - сказав О.Турчинов.

Він нагадав, що востаннє відвідував Ю.Тимошенко місяць тому, й тепер має повне право на нове побачення.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Харкові захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко зачитав листа екс-прем’єра, в якому вона заявила про початок голодування на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів.

Державна пенітенціарна служба України скасувала дозвіл на побачення засудженої Ю.Тимошенко з головою короткострокової місії спостерігачів за виборами від ОБСЄ Вальбургою Габсбург Дуглас, що було заплановане на 30 жовтня.

«Зважаючи на нові обставини, що виникли учора, а саме відмову Ю.Тимошенко від вживання їжі, з урахуванням необхідності постійного перебування засудженої під наглядом лікарів, а також враховуючи рекомендації лікарів та вимоги відомчої нормативної бази на такий випадок, ДПтС інформує про неможливість здійснення раніше запланованого побачення», - наголосили у відомстві.

В.Дуглас прибула до лікарні, але їй відмовили у побаченні з Ю.Тимошенко.