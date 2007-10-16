Новий губернатор врівноважить вплив БЮТу на Чернігівщині?

У Громадянській мережі “Опора” вважають, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Володимира ХОМЕНКА головою Чернігівської обласної державної адміністрації, щоб зберегти свої позиції у регіоні.

За словами керівника виборчих програм організації Олександра ЛОМАКА, на призначення губернатора Чернігівщини безпосередньо вплинули результати виборів. Він нагадав, що подання В.ХОМЕНКА на посаду голови ОДА було внесено ще у серпні після приїзду прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА до Чернігова, але Президент підписав відповідний указ лише після виборів.

«Цей крок зроблений на противагу посиленню на Чернігівщині позицій Блоку Юлії Тимошенко», - підкреслив О.ЛОМАКО в інтерв’ю кореспонденту УНІАН.

Він уточнив, що вдруге поспіль на Чернігівщині переміг БЮТ (42% голосів виборців на виборах 2007 року, 34% - у 2006 році). Від представників цієї політичної сили прозвучали заяви з вимогами про посади губернаторів тих регіонів, де блок отримав більшість голосів виборців.

«Щоб зберегти вертикаль виконавчої влади на місцях, Президент підписав відповідний Указ про призначення Володимира ХОМЕНКА губернатором Чернігівщини», - сказав О.ЛОМАКО. Він також переконаний, що у такий спосіб глава держави отримає ще отримає одного керівника області більш прихильного до нього, аніж до майбутнього прем’єра.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 12 жовтня підписав Указ про призначення В.ХОМЕНКА головою Чернігівської обласної державної адміністрації. До цього, з липня 2007 року, В.ХОМЕНКО був в.о. голови ОДА.