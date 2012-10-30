Реконструкція Поштової площі подорожчала на 80 мільйонів

Текст розпорядження обнародувано на урядовому порталі.

В цілому Кабмін перерозподілив 82,02 млн. грн з програми обслуговування державного боргу на програму «Державні капітальні витрати, що розподіляються Кабінетом міністрів».

Зокрема, уряд розпорядився спрямувати Мінрегіону 4 млн. грн на завершення будівництва житлового будинку в Житомирі по вул. Щорса, 155.

Документом передбачається виділення додаткових 5 млн. грн Київській облдержадміністрації на погашення кредиторської заборгованості минулих років за будівництво спортивного блоку в комплексі з будівлями загальноосвітньої школи №2 по вул. Шевченка,14 в Бучі (Київська обл.).

Крім того, Луганській облдержадміністрації уряд виділив 25 млн. грн для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луганську.

Як повідомляв УНІАН, корпорації «Альтіс-холдинг» у серпні 2012 року виграла тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Поштовій площі в Києві та стала генеральним підрядником. За її оцінками, вартість реконструкції Поштової площі в Києві становить 403,6 млн. грн. Роботи з реконструкції Поштової площі планується завершити в травні 2013 року.