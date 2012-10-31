До ЦВК надійшли протоколи з 19 окружних виборчкомів
10:26, 31 жовтня 2012Політика
1008 0
До Центральної виборчої комісії надійшли протоколи з 19 окружних виборчкомів.
Найбільш активно до ЦВК надходять протоколи з Донецької області
Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.
Найбільш активно до ЦВК надходять протоколи з Донецької області (протоколи 8 ОВК) та Полтавської (5).
З Чернігівської, Дніпропетровської, Одеської, Луганської, Сумської та Харківської областей надійшли лише по 1 протоколу ОВК.
ЦВК прийматиме ці протоколи у режимі засідання, яке попередньо заплановано на 12 годин.
Як повідомляв УНІАН, напередодні, 30 жовтня, ЦВК у режимі засідання прийняла лише 2 протоколи на паперових носіях, скріплених печатками та підписами членів окружних виборчкомів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter