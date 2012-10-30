Першою протоколи з «мокрими» печатками в ЦВК привезла Донеччина

До Центральної виборчої комісії першою привезла протоколи з «мокрими» печатками окружна виборча комісія № 45 (Донецька область).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

«До ЦВК вже надійшов протокол 45-ї ОВК та зараз приймається протокол від окружної виборчої комісії № 146 – це Полтавська область», - сказав представник ЦВК.

За його словами, у зв'язку із надходженням перших протоколів про підрахунок голосів, скріплених «мокрими» печатками, ЦВК планує опівдні розпочати безперервне засідання, у режимі якого надалі прийматимуться виборчі документи з усіх виборчих округів.