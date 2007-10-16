Ющенко перерахує свою одноденну зарплату постраждалим у Дніпропетровську
09:52, 16 жовтня 2007Політика
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Працівники Секретаріату приєднуються
Президент України Віктор Ющенко та працівники Секретаріату Президента перераховують свою одноденну заробітну платню на допомогу сім’ям, що постраждали внаслідок трагедії у Дніпропетровську.
Працівники Секретаріату передають слова підтримки усім постраждалим. Ця трагедія не залишає байдужим нікого.
«Наші думки та співпереживання разом із дніпропетровцями у цей день», – йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави.
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