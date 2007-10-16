Ющенко перерахує свою одноденну зарплату постраждалим у Дніпропетровську

Президент України Віктор Ющенко та працівники Секретаріату Президента перераховують свою одноденну заробітну платню на допомогу сім’ям, що постраждали внаслідок трагедії у Дніпропетровську.

Працівники Секретаріату передають слова підтримки усім постраждалим. Ця трагедія не залишає байдужим нікого.

«Наші думки та співпереживання разом із дніпропетровцями у цей день», – йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави.