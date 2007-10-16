Кличко піде на мера

Всесвітньо відомий український боксер Віталій КЛИЧКО стверджує, що братиме участь у наступних виборах Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КЛИЧКО заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я буду брати участь у наступних виборах мера. Якщо будуть вибори… всі ті дії, які сьогодні відбуваються в Київраді, які відбуваються в Києві, ще більше стверджують мене в думці, що я повинен балотуватися на цю посаду», - сказав він.

В контексті зазначеного він додав, що очолювана ним фракція в Київраді, «робить все, щоб Київ був затишним містом, зеленим містом для тих, хто в ньому мешкає, щоб він залишався історичним містом, щоб не втратив свого обличчя».