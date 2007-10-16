Ющенко мав духовну розмову

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає гармонійність відносин між світською та духовною владами в нашій державі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив сьогодні на зустрічі з Патріархом Олександрійським Феодором ІІ та Предстоятелем Української православної церкви Митрополитом Володимиром (Сабоданом).

У ході розмови В.ЮЩЕНКО наголосив на важливій ролі церкви в житті українського суспільства.

«Українське православ’я, окрім духовного значення, все більше відіграє важливу соціальну роль», – сказав глава Української держави, зазначивши, що йдеться про допомогу, яку церковні інституції, поряд з державою, надають людям, які її найбільше потребують. У цьому контексті Президент відзначив досить гармонійні відносини між світською та духовною владами.

За 16 років незалежності України, зауважив В.ЮЩЕНКО, в нашій державі було відбудовано 12 тисяч храмів. «Ми поставили тему відновлення храмів на державний рівень», – сказав він.

Президент також подякував представникам православної церкви за їх «віддаленість від політичних дискусій». На переконання В.ЮЩЕНКА, така позиція «тільки зміцнює довіру до церкви».