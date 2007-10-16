Wall Street Journal назвала Ющенка гідним Нобелівської премії миру
Президент опинився серед 20 видатних людей
Газета «Уолл Стріт Джорнел» (The Wall Street Journal) назвала Президента України Віктора ЮЩЕНКА гідним Нобелівської премії миру.
Про це йдеться у статті «Ненобелівські лауреати», повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.
В.ЮЩЕНКА видання називає серед більш ніж 20 видатних особистостей сьогодення, які достойні цієї високої нагороди, але не отримали її 2007 року.
Оцінюючи внесок у справу миру Президента України В.ЮЩЕНКА та Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, газета пише, що «незважаючи на зусилля Кремля послабити їх молоді держави, вони залишились вірними духу «мирних» революцій, якими вони керували в Україні та Грузії, і довели, що демократія може пустити міцне коріння навіть «під носом» у Росії».
У статті «Ненобелівські лауреати» висловлюється сподівання, що наступного 2008 року Нобелівський комітет зможе розглянути кандидатури «тих чоловіків і жінок, які ризикували своїм життям та існуванням, щоб звільнити світ від насилля та гноблення».
The Wall Street Journal – американська газета ділових кіл з щоденним накладом 2 млн. примірників.