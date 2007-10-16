Соціалісти хотіли і хочуть почути пояснення від ЦВК

Звернення Соціалістичної партії України в суд зі скаргою на незаконність дій Центральної виборчої комісії має стати попередженням на майбутнє.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це заявила член Соцпартії Валентина СЕМЕНЮК в ефірі радіо «Ера-FM».

«Ми хотіли і хочемо почути від ЦВК пояснення, чому виборців у списках для голосування 30 вересня 2007 року стало майже на 3,5 мільйони більше», - сказала В.СЕМЕНЮК.

За словами В.СЕМЕНЮК, розраховувати на об`єктивне рішення Вищого адміністративного суду особливо не доводиться. Але звернення СПУ в суд зі скаргою на незаконність дій ЦВК має стати попередженням на майбутнє, що стосується, перш за все, складання списків для голосування.

В.СЕМЕНЮК переконана, що на цих виборах саме відсутність реєстру виборців стала «полем для махінацій». «Що, у нас за рік з`явилося більше трьох мільйонів виборців?! Це просто демографічний вибух якийсь», - додала вона.

«СПУ оскаржуватиме підсумки виборів у суді - у нас ще є для цього, згідно із законом, 5 днів», - зазначила вона.

На думку В.СЕМЕНЮК, «в Україні не було виборів, а був один великий бізнес-проект, і всі партії, що пройшли до парламенту - це клуби за інтересами, а не ідеологічні структури».

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня кандидат у народні депутати від СПУ Іван БОКИЙ звернувся до Вищого адміністративного суду України з вимогою визнати незаконними дії Центральної виборчої комісії при розгляді та ухваленні протоколів всіх 225 окружних виборчих комісій.

Він також просить суд “заборонити ЦВК оголошення і публікацію остаточних результатів виборів до перерахунку голосів на підставі уточнених списків виборців відповідно до наданих МВС списків громадян, які перебували за кордоном під час проведення голосування”.

І.БОКИЙ вважає, що ЦВК створив передумови для використання 3 млн. 323 тис. 763 громадянам України, які виїхали за кордон, права проголосувати як в Україні, так і за кордоном.