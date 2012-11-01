ЦВК прийняла паперові протоколи від 95 з 225 ОВК (список)

Як передає кореспондент УНІАН, у режимі засідання були оголошені результати голосування в округах №№ 142, 181, 219, 155, 112, 210, 222, 200, 90, 216, 139.

Зокрема, у виборчому окрузі № 142 (Арциз, Одеська область) Партію регіонів підтримали 52,21% виборців, "Батьківщину" – 10,11%, "УДАР" – 8,48%, КПУ – 19,86%, ВО "Свобода" – 0,78%. За мажоритарною системою переможцем став самовисуванець Антон Кіссе - 39,06% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

У виборчому окрузі № 181 (Зміїв, Харківська область) Партію регіонів підтримали 45,84% виборців, "Батьківщину" – 14,07%, "УДАР" – 11,78%, КПУ – 18,76%, ВО "Свобода" – 3,58%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів Євгеній Мураєв - 56,15% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

У виборчому окрузі № 219 (Київ, Святошинський район) Партію регіонів підтримали 11,40% виборців, "Батьківщину" - 32,24%, "УДАР" – 26,10%, КПУ – 6,90%, ВО "Свобода" – 16,51%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник ВО "Батьківщина" Володимир Бондаренко – 44,20% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

У виборчому окрузі № 155 (Дубровиця, Рівненська область) Партію регіонів підтримали 26,20% виборців, "Батьківщину" – 34,51%, "УДАР" – 15,18%, КПУ – 7,32%, ВО "Свобода" – 8,61%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів Микола Сорока – 32,76% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний усіма членами комісії без висловлення окремих думок.

У виборчому окрузі № 112 (Рубіжне, Луганська область) Партію регіонів підтримали 59,55% виборців, "Батьківщину" – 5%, "УДАР" – 3,26%, КПУ – 26,06%, ВО "Свобода" – 1,01%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів Юлій Іоффе – 46,8% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

У виборчому окрузі № 210 (Прилуки, Чернігівська область) Партію регіонів підтримали 18,32% виборців, "Батьківщину" – 35,62%, "УДАР" – 11,71%, КПУ – 10,04%, ВО "Свобода" – 9,14%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став самовисуванець Микола Рудьковський – 34,22% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

У виборчому окрузі № 222 (Київ, Солом’янський район) Партію регіонів підтримали 14,03% виборців, "Батьківщину" – 29,09%, "УДАР" – 26,90%, КПУ – 7,13%, ВО "Свобода" – 16,81%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник ВО "Батьківщина" Дмитро Андрієвський – 33,87% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

У виборчому окрузі № 200 ( Умань, Черкаська область) Партію регіонів підтримали 22,69% виборців, "Батьківщину" – 38,58%, "УДАР" – 14,62%, КПУ – 8,28%, ВО "Свобода" – 8,71%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став представник Партії регіонів Антон Яценко – 29,90% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

У виборчому окрузі № 90 (Біла Церква, Київська область) Партію регіонів підтримали 13,40% виборців, "Батьківщину" – 38,65%, "УДАР" – 17,60%, КПУ – 6,88%, ВО "Свобода" – 16,67%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі став самовисуванець Віталій Чудновський – 34,18% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок. У свою чергу, представник партії "Свобода" у ЦВК Олег Махницький після оголошення результатів цього протоколу звернув увагу членів ЦВК на невідповідність внесених до протоколу даних з 40 дільниць, відповідно до яких більшість голосів отримав саме представник "Свободи" Олександр Марченко.

У виборчому окрузі № 216 (Київ, Дніпровський район) Партію регіонів підтримали 12,34% виборців, "Батьківщину" – 31,17%, "УДАР" – 27,47%, КПУ – 7,09%, ВО "Свобода" – 14,69%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі стала представник ВО "Батьківщина" Ксенія Ляпіна – 29,27% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний лише головою, заступником голови та трьома членами комісії зі складу у 18 осіб. Інші члени пообіцяли підписати протокол після оформлення окремих думок. Заступник голови комісії також висловила окрему думку щодо складення протоколу за відсутності кворуму. У зв’язку з тим, що під протоколом підписалися не всі члени комісії, а також тим, що ще тривають судові процеси про проведення перерахунку голосів, деякі члени ЦВК пропонували відмовити у прийнятті цього протоколу. Проте після дискусії цей протокол все ж був прийнятий для подальшого опрацювання.

У виборчому окрузі № 139 (Роздільна, Одеська область) Партію регіонів підтримали 48,83% виборців, "Батьківщину" – 13,56%, "УДАР" – 12,45%, КПУ – 17,15%, ВО "Свобода" – 2,64%. За мажоритарною системою переможцем у цьому окрузі стала представник Партії регіонів Олександр Пресман – 53,58% голосів виборців. Протокол ОВК підписаний всіма членами комісії без висловлення окремих думок.

Крім того, ЦВК відправила на доопрацювання до 5 листопада протокол ОВК № 26 (Дніпропетровськ).

Дані всіх оголошених на засіданні ЦВК протоколів збігаються з даними електронної системи "Вибори-2012".

Голови ОВК також повідомляли про відсутність заяв та скарг, через які можна було б піддати сумніву результати виборів.

Таким чином, станом на 20.50 ЦВК прийняла паперові протоколи від 95 з 225 окружних виборчих комісій, створених для проведення виборів народних депутатів.

Крім того, ЦВК відправила для уточнення п’ять протоколів - округів № 41, 54, 55 та 108 до 3 листопада, ОВК № 26 – до 5 листопада.