В окрузі № 189 самовисуванець визнав перемогу представника «Свободи»

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Шуляк заявив на спільній прес-конференції з І.Сабієм.

“Сьогодні безсумнівна перемога на виборах Ігоря Сабія. Ці голоси здобуті у чесній боротьбі. А те, що відбувається у 189-й окружній виборчій комісії, не що інше, як маніпуляції та фальсифікації з боку влади”, - сказав В.Шуляк.

На його думку, голова ОВК № 189 Оксана Лукіянчук, яка зайшла за квотою Народної партії, нічого спільного не має з цією політичною силою. В.Шуляк наголосив, що вона є «ставленицею Ігоря Шарова, колишнього литвинівця, який пройшов за списками Партії регіонів».

За даними електронної системи «Вибори-2012» Центральної виборчої комісії (оброблено 93,85% протоколів), за І.Сабія віддано 19,56% голосів виборців. На другому місці представник Партії регіонів Віталій Олуйко з 18,40% .

Як повідомляв УНІАН, В.Олуйко вимагає перерахунку голосів виборців на дільницях у Нетішині, де перемагає кандидат від ВО «Свобода» І.Сабій.

За даними прес-служби облорганізації ВО “Свобода”, В.Олуйко аргументує свої вимоги тим, що дільниці у Нетішині пізніше за інші здали в окружну комісію протоколи з результатами голосування.

Члени ОВК № 189 погодилися перерахувати голоси, хоча жодного зауваження щодо даних в протоколах не було.

Поблизу будівлі ОВК постійно перебувають невідомі особи – 20-30 осіб.

ВО “Свобода” оголосила безстрокове пікетування окружкому № 189 з метою попередити фальсифікації на користь провладного кандидата.

31 жовтня через зникнення системного адміністратора на кілька годин була зупинена робота ОВК № 189. Згодом його знайшли у лікарні з підвищеним артеріальним тиском. Пізніше робота ОВК відновилася, системного адміністратора замінили.