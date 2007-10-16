У ПР вважають, що БЮТ та Наша Україна самі себе налякали

Кандидат в депутати від Партії регіонів Юрій Мірошниченко у коментарі “Новому каналу” заявив, що наразі створення помаранчевої коаліції не є доконаним фактом.

Процес формування коаліції у Верховній Раді, нагадав Мірошниченко, розпочинається після того, як будуть оприлюднені офіційні результати виборів, нардепи отримають мандати, складуть присягу та сформують депутатські фракції. “Тож усі ті гучні заяви, що лунають з уст окремих політиків помаранчевого табору, мають статус всього-на-всього попередніх консультацій та домовленостей. І, до речі, Україна вже мала нагоду в 2006 році спостерігати, як швидко руйнуються угоди про помаранчеву коаліцію”, - з посиланням на слова політика повідомляє сайт ПР.

Якщо ПР не зможе об’єднати політикум навколо своєї програми здійснення реформ, Партія регіонів піде в опозицію, - ствердив Мірошниченко. Але й можливість відмови від 150 мандатів (резерв у розпорядженні ПР є) політик не відкидає.

«Такий сценарій став можливим завдяки прецеденту, створеному депутатами від БЮТ і «Нашої України», які для реалізації своїх політичних інтересів склали мандати та «обнулили» списки, створивши підстави для дострокових виборів до Верховної Ради. Власний приклад кричущого нехтування законами та Конституцією, політичною та моральною відповідальністю сьогодні викликає страх у цих політиків – адже Партія регіонів також може скористатися таким методом. Звичайно, це питання стане предметом внутріпартійного розгляду та обговорення, однак уже зараз зрозуміло, що Партія регіонів не буде застосовувати інструментарій авантюристів задля політичної доцільності”.

Мірошниченко обіцяє, що ПР керуватиметься “ винятково обставинами, передбаченими Конституцією та законами України”. За умови “якщо наші опоненти будуть діяти в правовому полі, дотримуватись усіх необхідних процедур та демонструвати повагу, в першу чергу, до Закону” – тоді ПР спокійно працюватиме в опозиції, не надто переймаючись своїм статусом.

Проте “у разі продовження «традицій» зневаги до Закону, тлумачення Конституції на догоду корисливим цілям, нехтування правами громадян, які віддали свої голоси за політичні сили не помаранчевого табору, Партія регіонів може розглянути такий варіант розвитку подій (відмову від 150 мандатів та “обнуління” списків – ред.), як форму протесту та спосіб захисту інтересів наших виборців», - заявив Мірошниченко.