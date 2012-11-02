Київрада виділила 16 млн грн. на іменні годинники

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 70 зі 108 зареєстрованих на засіданні сесії депутатів.

Програма передбачає матеріально-технічне забезпечення процесу нагородження і враховує щорічні потреби у видатках апарату виконавчого органу Київради (КМДА) на організацію виготовлення необхідної нагородної продукції і закупівлю іменних годинників Київського міського голови і голови КМДА.

Фінансування програми здійснюватиметься виключно з міського бюджету.

Програмою передбачено, що у поточному році на її реалізацію буде витрачено близько 2,7 млн грн. Це включає вручення відзнак міської влади 2 тис. 380 особам. На наступний рік планується фінансування в обсязі 2,9 млн грн (2 тис. 218 осіб), на 2014 рік – 3,2 млн грн (2 тис. 880 осіб), на 2015 рік – 3,5 млн грн (3 тис. 168 осіб) і на 2016 рік – 3,9 млн грн (3 тис. 168 осіб).

Програма розроблена апаратом КМДА за участі Управління справами міськадміністрації.

Очікується, що рішення сприятиме створенню прозорого механізму визначення кількості осіб, які можуть бути нагородженими, з урахуванням, зокрема, чисельності працюючих у галузях господарства та інших сферах діяльності; забезпеченню гласного висунення кандидатур для нагородження у трудових колективах, підвищенню стимулюючої ролі відзнак.