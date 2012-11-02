“Батьківщина” ще не вирішила, чи визнавати ці вибори
Об'єднана опозиція “Батьківщина” поки не ухвалювала рішення щодо можливого оскарження результатів парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив один з лідерів “Батьківщини” Микола Томенко.
“Об'єднана опозиція поки не ухвалювала ніяких рішень з приводу оскарження результатів виборів”, - сказав М.Томенко.
Він наголосив, що таке рішення має базуватися на чіткому аналізі повної ситуації. “Потрібно дочекатися результатів і потім вже діяти”, - сказав М.Томенко.
Водночас, за його словами, якщо хоч в одному з округів, де перемогли кандидати від опозиції, буде визнано переможцем іншого кандидата, то “Батьківщина” має не визнавати ці вибори.
“Я буду переконувати керівництво опозиції не заходити в парламент і не брати участь в цьому цирку”, - сказав М.Томенко.
В іншому разі, додав він, якщо опозиція, незважаючи на всі фальсифікації, увійде до Верховної Ради, це означатиме, що вона приймає ці фальсифікації.
“Це має бути наша умова і Президенту, і ЦВК, і міжнародній спільноті”, - наголосив М.Томенко.