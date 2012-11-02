“Батьківщина” ще не вирішила, чи визнавати ці вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив один з лідерів “Батьківщини” Микола Томенко.

“Об'єднана опозиція поки не ухвалювала ніяких рішень з приводу оскарження результатів виборів”, - сказав М.Томенко.

Він наголосив, що таке рішення має базуватися на чіткому аналізі повної ситуації. “Потрібно дочекатися результатів і потім вже діяти”, - сказав М.Томенко.

Водночас, за його словами, якщо хоч в одному з округів, де перемогли кандидати від опозиції, буде визнано переможцем іншого кандидата, то “Батьківщина” має не визнавати ці вибори.

“Я буду переконувати керівництво опозиції не заходити в парламент і не брати участь в цьому цирку”, - сказав М.Томенко.

В іншому разі, додав він, якщо опозиція, незважаючи на всі фальсифікації, увійде до Верховної Ради, це означатиме, що вона приймає ці фальсифікації.

“Це має бути наша умова і Президенту, і ЦВК, і міжнародній спільноті”, - наголосив М.Томенко.