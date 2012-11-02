У 132 окрузі під прикриттям «беркуту» захопили ОВК (відео)
08:26, 02 листопада 2012Політика
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У 132 окрузі у Первомайську на Миколаївщині вночі беркут захопив ОВК, яка знаходиться у будівлі мерії.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на місцеві ЗМІ.
За словами керівника об'єднаної опозиції на Миколаївщині Вадима Мерікова, невідомі представились як співробітники виконавчої служби і у супроводі Беркуту і молодиків вилучали оригінали протоколів дільничних комісій.
Вони виштовхали з приміщення ОВК всіх, хто мав право бути присутніми на засіданні, коли мали перераховуватися бюлетені.
Як відомо, на цьому окрузі перемагає опозиціонер Корнацький.
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