У 132 окрузі під прикриттям «беркуту» захопили ОВК (відео)

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами керівника об'єднаної опозиції на Миколаївщині Вадима Мерікова, невідомі представились як співробітники виконавчої служби і у супроводі Беркуту і молодиків вилучали оригінали протоколів дільничних комісій.

Вони виштовхали з приміщення ОВК всіх, хто мав право бути присутніми на засіданні, коли мали перераховуватися бюлетені.

Як відомо, на цьому окрузі перемагає опозиціонер Корнацький.