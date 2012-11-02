Кличко боїться, що виборів мера Києва не буде ще довго

Про це в ході брифінгу Кличко заявив 2 листопада, повідомляють «Комментарии».

Він зазначив, що влада після програшу в Києві опозиційним силам, «не захоче проводити місцеві вибори».

«Враховуючи той результат, що опозиція має в Києві велику підтримку киян, я не виключаю, що влада буде робити будь-які кроки, щоб вибори не відбулися взагалі», - сказав Кличко.

На його думку, в цілому в столиці немає градоначальника вже три роки і протягом цього часу відбувається «знищення місцевого самоврядування».

Кличко зазначив, що його політична сила неодноразово зверталася до прокуратури та судів щодо «розкрадання столиці». Однак жодних дій по вирішенню цієї ситуації не відбулося.

За його словами, одним із перших завдань його політичної сили в новому парламенті є законопроект про відновлення місцевого самоврядування та дати проведення виборів.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер партії УДАР Віталій Кличко заявив, що буде ініціювати вибори столичного мера в травні наступного року.

За його словами, сьогодні кияни ніяк не впливають на політику в своєму місті, тому вибори мера і оновлення Київради повинні відбутися найближчим часом.

«Ми вже підготували законопроект, згідно з яким вибори мера повинні проходити в два тури, щоб не було таких несподіванок, як пан Черновецький», - заявив Кличко журналістам у Київраді.