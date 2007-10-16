У Цушка кажуть: не таке страшне МВС, як його малюють політики

МВС України вкотре просить не втягувати міліцію в політику.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Як наголошує МВС, працівники органів внутрішніх справ своїми діями (у тому числі під час виборчої кампанії) довели суспільству, що міліція перебуває поза політикою й служить лише своєму народові, послідовно дотримуючись вимог Конституції та чинного законодавства України.

При цьому у ДЗГ зазначають, що днями деякі “інтернет-видання підкинули у всесвітню мережу інформаційну «качку» про те, що начебто МВС України отримало вказівку від однієї з політичних сил «круто розібратися» з іншою політичною силою і цим вплинути на склад майбутньої парламентської коаліції”. “На фоні політичних консультацій між переможцями парламентських перегонів щодо формату майбутньої коаліції намагання приписати МВС незаконні наміри та дії щодо «попередження приходу до влади» однієї з політичних сил виглядає як спроба навмисної, штучної «демонізації» органів внутрішніх справ, що, за задумом невідомих «політтехнологів», має «розчистити» шлях до керівних постів у системі МВС їх політичним замовникам”, - йдеться далі в повідомленні.

Тому МВС України підкреслює, що намагання деяких горе-політиків зробити Міністерство внутрішніх справ «розмінною монетою» у боротьбі за владу дискредитує українську демократію та ображає професійну гідність працівників органів внутрішніх справ.