Литвин зачаївся і ні з ким не домовляється - офіційно
13:34, 16 жовтня 2007Політика
1847
Політик повернувся з відпочинку
Блок Володимира Литвина не веде офіційних переговорів щодо створення коаліції з жодною політичною силою, що пройшла до Верховної Ради шостого скликання.
Про це в коментарі "Українській правді" повідомила прес-секретар Володимира Литвина Ольга Дмитричева.
На питання, чи проводяться неофіційні переговори з приводу коаліції, вона відповіла, що про такі зустрічі їй нічого невідомо.
За словами Дмитричевої, зараз Литвин перебуває у Києві. Водночас вона розповіла, що минулого тижня лідер блоку відпочивав у Криму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter