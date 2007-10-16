Литвин зачаївся і ні з ким не домовляється - офіційно

Блок Володимира Литвина не веде офіційних переговорів щодо створення коаліції з жодною політичною силою, що пройшла до Верховної Ради шостого скликання.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомила прес-секретар Володимира Литвина Ольга Дмитричева.

На питання, чи проводяться неофіційні переговори з приводу коаліції, вона відповіла, що про такі зустрічі їй нічого невідомо.

За словами Дмитричевої, зараз Литвин перебуває у Києві. Водночас вона розповіла, що минулого тижня лідер блоку відпочивав у Криму.