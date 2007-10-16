Ющенко: якщо ми будемо дискутувати про все, ми все прогаємо

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що без досягнення компромісу між усіма політичними силами неможливо збалансувати владу та забезпечити стабільність у державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні, виступаючи на засіданні Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права.

Закликаючи членів комісії взяти активну участь у підготовці змін до Конституції, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що без оновлення Основного Закону важко вести дискусію про розвиток країни.

Він вважає, що для забезпечення стабільності в державі необхідно встановити чіткі правила гри для вищих гілок влади, щоб унеможливити їх дисбаланс та запобігти спробам узурпації влади.

Президент вчергове висловив своє негативне ставлення до політреформи 2004 року, назвавши її недолугою.

Водночас він вважає, що втілити в життя політреформу неможливо без досягнення компромісу між політичними силами, представленими у парламенті. «Ми виграємо не протистоянням, ми виграємо компромісом», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він вважає, що підсумки позачергових виборів дають унікальний шанс почати діалог між політичними силами і зняти з порядку денного дискусію, яка ділить країну на Схід і Захід.

Глава держави закликав політичні сили відкинути ряд «радикальних речей» і забезпечити діалог, завдяки якому настане спокій як у відносинах між гілками влади, так і в цілому в державі.

В.ЮЩЕНКО повторив свою позицію, що 2008 рік має бути присвячений питанню формування нової редакції Конституції.

Він висловив бажання, щоб Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права активно брала участь в цьому процесі, і її члени висловлювали фахові думки з усіх питань, максимально деполітизуючи свою роботу.

Також Президент закликав Нацкомісію до активної роботи в сфері реформування судової системи і системи кримінального судочинства України.

На його думку, необхідно розробити чіткий, конкретний план дій вирішення нагальних питань в цих сферах.

«Якщо ми будемо дискутувати про все, ми все прогаємо», - сказав В.ЮЩЕНКО, запропонувавши на кожний квартал визначити конкретне питання, яке має бути вирішено.

Він сподівається, що за таких умов за 1,5-2 роки можна здійснити повномасштабну судову реформу та реформу кримінального судочинства.

Крім того, В.ЮЩЕНКО запропонував щоквартально проводити засідання Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права.