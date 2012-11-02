ЦВК оголосила перерву на 10 хвилин через відсутність кворуму

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.

Перед тим, як у складі ЦВК не стало кворуму, оголошувалися результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №14 (Жмеринка, Вінницька область).

Заступник голови цієї окружної виборчої комісії повідомила, що за мажоритарною системою в окрузі переміг кандидат у депутати, голова Деснянської райдержадміністрації Києва Віктор Жеребнюк. За її словами, для встановлення підсумків голосування в окрузі проводився повторний підрахунок голосів на вимогу кандидата у депутати, висуванця ВО «Батьківщина» Івана Мельничука.

Під час оголошення цих результатів Ж.Усенко-Чорна заявила, що підтримає прийняття протоколу ОВК №14 до розгляду в ЦВК, але попередила членів окружкому про дуже ретельну перевірку всіх даних з дільничних виборчих комісій.

При цьому заступник голови ЦВК звернула увагу на те, що під час передачі електронних даних про перебіг голосування окружна виборча комісія маніпулювала відомостями. «Я попереджаю, що ми будемо приймати протокол до розгляду, але щоб ви мали на увазі, що кожен виборчий протокол буде досліджений на предмет того, якому впливу та маніпуляціям він піддавався», - заявила Ж.Усенко-Чорна.

У свою чергу член ЦВК Юлія Швець додала, що ЦВК дасть належну оцінку роботі цієї окружної комісії та «тому, як були встановлені результати». «Ми не залишимо без уваги факти, які надійшли у заявах до ЦВК і, думаю, ми звертатимемося до прокуратури для вжиття заходів», - наголосила вона.

Саме після цих слів Ж.Усенко-Чорна звернула увагу на те, що у складі ЦВК відсутній кворум. На місцях залишилося лише 8 із 15 членів ЦВК.

Після цього Ж.Усенко-Чорна змушена була оголосити перерву.