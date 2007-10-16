Регіонали не дадуть ВР голосувати, доки Тимошенко не стане прем`єром

Один з лідерів Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ заявляє, що Партія регіонів виступає проти прийняття будь-яких законодавчих актів до формування парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це ЧОРНОВІЛ повідомив сьогодні журналістам на прес-конференції.

За його словами, якщо НУ-НС та БЮТ вже взялися сформувати коаліцію, то нехай її формують.

Т.ЧОРНОВІЛ сказав, що ухвалення будь-яких законів можливе тільки після офіційного формування парламентської коаліції. Він додав, що Партія регіонів не допустить прийняття будь-яких законодавчих актів до закінчення цього процесу.

«Давайте сформуємо коаліцію, а вже після цього будемо спільно працювати над законодавчими актами», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

"Ми не допустимо зробити це (ухвалювати законодавчі акти до голосування щодо кандидатур прем’єр-міністра та членів уряду - ред). Ви створюєте коаліцію - зробіть це до кінця, а потім будемо усі разом займатися законодавчою діяльністю", - сказав Чорновіл.

Він припустив, що висування ідеї про розгляд Радою ряду законопроектів до голосування по кандидатурі прем`єра пов`язане з недовірою, що існує між президентом Віктором Ющенком і лідером БЮТ Юлії Тимошенко.

"Якщо коаліція буде створена з порушенням закону, може повториться дежавю 2006 року, коли ми блокували роботу Верховної Ради", - сказав він.

Також, за словами, Чорновола, голова Верховної Ради V скликання Олександр Мороз у вівторок, середу виступить з ініціативою проведення засідання робочої групи по підготовці роботи нового парламенту.

"Це питання винятково до Олександра Мороза. Він може відмовитися від цієї роботи... Я все-таки очікую, що сьогодні, максимум завтра, Олександр Мороз виступить з цією ініціативою", - сказала регіонал, цитує його Ліга.

За словами Чорновола, 10 днів, відведені спікерові парламенту попереднього скликання для даної ініціативи, - питання витримки для БЮТ і НУНС, оскільки якщо вони не витримавши термін, самі займуться організаційною роботою, у Партії регіонів з`являться підстави обвинуватити їх у зриві роботи нової Верховної Ради.

Чорновіл повідомив, що Партія регіонів з вівторка починає підготовку до формування своєї частини робочої групи, що займеться організацією роботи нового парламенту.