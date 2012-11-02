ЦВК відновила своє засідання, призупинене через відсутність кворуму
15:52, 02 листопада 2012Політика
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Центральна виборча комісія відновила своє засідання після перерви.
Засідання ЦВК відновилося
Як передає кореспондент, наразі присутні 13 із 15 членів ЦВК.
Центрвиборчком прийняв до розгляду в ЦВК протокол окружної виборчої комісії №14 (Жмеринка, Вінницька область).
Як повідомляв УНІАН, у ЦВК через відсутність кворуму оголошувалася перерва на 10 хвилин. На місцях були лише 8 із 15 членів ЦВК.
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