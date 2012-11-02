ЦВК відновила своє засідання, призупинене через відсутність кворуму

Як передає кореспондент, наразі присутні 13 із 15 членів ЦВК.

Центрвиборчком прийняв до розгляду в ЦВК протокол окружної виборчої комісії №14 (Жмеринка, Вінницька область).

Як повідомляв УНІАН, у ЦВК через відсутність кворуму оголошувалася перерва на 10 хвилин. На місцях були лише 8 із 15 членів ЦВК.