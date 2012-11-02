Тягнибок визнав вибори та готовий працювати у парламенті

Про це він заявив в інтерв’ю чернігівській газеті «Високий Вал».

«Результат виборів засвідчив: наша виборча тактика і стратегія показали свою правильність. Звісно, вибори ще не закінчилися, складною є ситуація в декількох округах, але вже зараз ключову увагу маємо зосередити на нашій майбутній роботі в парламенті. Країна просто не має часу на зволікання з рішучими й докорінними змінами в усіх сферах життя», - заявив Тягнибок.

«Щодо самого процесу виборів, то тут позитивним є те, що вибори все-таки відбулися, на відміну від наших північних сусідів – Росії та Білорусі, де вже давно не обирають, а призначають», - відзначив він.

Тягнибок також визнав, що напевно не зможе сформувати більшість у парламенті, тому готовий до роботи в опозиції.

«На жаль, на сьогодні ми з ВО «Батьківщина» напевно що не зможемо сформувати більшість самостійно. Не до кінця визначеною залишається позиція «УДАРу» й так званих «незалежних» кандидатів, які отримали перемогу в мажоритарних округах. Тому ми повинні бути готові до роботи в двох форматах: як у складі більшості, яку, з огляду на розклад сил, сформувати буде надзвичайно проблематично, так і у форматі опозиції», - заявив лідер ВО «Свобода»

«З огляду на фактичну безправність опозиції в минулому парламенті, її права має бути забезпечено законодавчо. Тому вимагатимемо ухвалення Закону «Про опозицію», - додав Тягнибок.

Він також спростував звинувачення у антисемітизмі.

«Усі, хто уважно слідкують за нашою діяльністю, знають, що позиція «Свободи» у міжнародних питаннях – це не позиція «проти когось», а позиція захисту національних інтересів. Ще раз наголошую: «Свобода» – це не антиросійська, антисемітська чи антиєвропейська сила, це – сила проукраїнська», - заявив Тягнибок.