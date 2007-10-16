Кравчук вважає, що владі час припинити казати, чому вона не може

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК переконаний, що у новообраній Верховній Раді буде сформована опозиція, яка стане реальною силою, а не опозицією-опонентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, виступаючи на відкритому засіданні громадсько-політичного об’єднання «Український форум».

«Опозиція повинна стати реальною силою, а не опонентом, реальним учасником виконання політичних завдань», - сказав Л.КРАВЧУК.

Він висловив сподівання, що «така опозиція у нас буде».

Також у своєму виступі Л.КРАВЧУК вважає, що влада має почати працювати, «треба відмовитись від акцентів на причинах, чому вона не може працювати».