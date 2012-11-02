Американські правозахисники стурбовані успіхом «Свободи»

Відповідну заяву, датовану 1 листопада, розміщено на сайті організації, повідомляє «Укрінформ»

"Ми стурбовані тим, що 12% українців проголосували за партію "Свобода", радикальну партію, що відома своєю антисемітською риторикою", - йдеться у повідомленні.

За словами американських правозахисників, ідеологія лідера політсили не враховує настроїв жителів країни загалом.

"Її ("Свободи" - ред.) лідер Олег Тягнибок, тільки учора підтвердив своє давнє твердження, що Україною править "Московсько-єврейська мафія" і що "час уже віддати Україну українцям", явно без урахування думки сотень тисяч єврейських українців», - сказано в тексті заяви Авраама Фоксмана, національного директора АДЛ.

Далі зазначається, що "Свобода" перемогла у трьох західних регіонах і стала другою у Києві, у зв'язку з чим в організації висловлюють стурбованість щодо подальшої долі єврейських громад у Києві, Львові та на Заході країни.

У повідомленні АДЛ також згадується угода Свободи з опозиційною партією Юлії Тимошенко, чим остання, на думку автора заяви, виявляє «велику довіру до цієї надто екстремістської політичної партії».

Нагадаємо, Антидифамаційна ліга, заснована у 1913 році, є провідною у світі громадсько-політичною правозахисною організацією з боротьбі з антисемітизмом та іншими формами нетерпимості щодо євреїв.