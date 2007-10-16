У Ющенка проти формування виборчих комісій за партійним принципом

Заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК вважає неприйнятним партійний принцип формування виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СТАВНІЙЧУК заявила сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в Києві, де брала участь у засіданні громадсько-політичного об’єднання «Український форум».

«Партійний принцип для формування виборчих комісій не той принцип, за яким вони повинні формуватися», - сказала вона, пояснивши при цьому, що, зокрема, такий принцип в чималій мірі заважає зокрема, ЦВК, як показала практика, належним чином, неупереджено розглядати певні питання та приймати щодо них рішення.