У Ющенка проти формування виборчих комісій за партійним принципом
14:16, 16 жовтня 2007Політика
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Ставнійчук посилається на практику
|Марина СТАВНІЙЧУК
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.СТАВНІЙЧУК заявила сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в Києві, де брала участь у засіданні громадсько-політичного об’єднання «Український форум».
«Партійний принцип для формування виборчих комісій не той принцип, за яким вони повинні формуватися», - сказала вона, пояснивши при цьому, що, зокрема, такий принцип в чималій мірі заважає зокрема, ЦВК, як показала практика, належним чином, неупереджено розглядати певні питання та приймати щодо них рішення.
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