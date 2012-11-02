Азаров засмутився через те, що ПР не підтримали у Києві

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Хочу всіх привітати із завершенням виборчої кампанії. Я думаю, що Україна зробила крок вперед на шляху проведення демократичних виборів, і хто б що не казав, вибори дійсно надали можливість нашим громадянам висловити своє ставлення до влади, до ситуації в країні, і в цьому плані, з одного боку, мені радісно, що Партія регіонів перемогла на виборах, з іншого боку, не можна не звернути увагу на критичне ставлення до партії влади в цілому ряду наших регіонів. Перш за все, звичайно, це стосується столиці", - написав М.Азаров.

Він висловив думку, що за останні 2,5 року для розвитку Києва урядом було зроблено дуже багато, "і якщо об'єктивно говорити, то, напевно, більше, ніж за всі попередні 20 років". Прем'єр зазначив, що в цей час динамічно розвивалася транспортна інфраструктура, багато сил було вкладено в житлово-комунальне господарство, серйозна робота проводилася з впорядкування парків і скверів.

"Можна наводити дуже багато цифр, що характеризують дійсно розвиток Києва, і в цих умовах виникає питання: а що все ж таки не подобається киянам? Можливо, всім цим не треба було займатися? Або, може, кияни вважають, що можна було зробити значно більше? Але скажу відверто, більше зробити було не можна. А якщо у когось є інша думка, я з готовністю її розгляну. Особливо дивовижні результати голосування в мажоритарних округах. Я не хочу називати прізвища, але скажу прямо, що програш багатьох дуже відповідальних кандидатів у депутати, яких я добре знаю і які багато років дійсно працювали на розвиток Києва, відстоювали інтереси Києва, і вони у своїх округах загалом програли людям, які мало доброго зробили для Києва. І в цьому також виникає питання", - відзначив М.Азаров.

У зв'язку з цим він висловив думку, що підсумки виборів ще належить осмислити, проаналізувати, а найголовніше - зробити висновки.

Як повідомляв УНІАН, перед парламентськими виборами 28 жовтня М.Азаров заявив: «Ось найближчі, до речі сказати, вибори покажуть, чи вважають кияни за необхідне все те, що ми робимо, чи ні. А ми, відповідно, зробимо з цього висновки».

Також він заявив, що Київ реконструюється темпами, яких місто ніколи не знало.

Прем'єр також відзначив, що уряд планує реконструювати ще багато об'єктів, «які здатні перетворити столицю на красиве європейське місто». «Але наближаються вибори. Це якраз дасть можливість киянам оцінити, чи потрібна їм ця робота. Може, не треба, може, ми дарма з Олександром Павловичем (керівником КМДА Олександром Поповим – УНІАН) стараємося. Я завжди ставлю питання: чи потрібні ці об'єкти. А ось у киян на виборах запитаємо. І яку відповідь дадуть на виборах, так далі діятимемо», - наголосив М.Азаров.

«У вас була хороша влада в Києві 5 років. Вона нічого не будувала, але вона дуже подобається киянам», - зазначив він.

Довідка УНІАН. За результатами виборів у столиці Партія регіонів посіла четверте місце, одержавши 12,60% голосів киян. На першому місці ВО «Батьківщина» - 30,97%, за нею йдуть партія «УДАР» - 25,49% і ВО «Свобода» - 17,30%.

За даними сайту ЦВК, з 13и мажоритарних округів у 9 перемогли кандидати від ВО «Батьківщина», в одному – представник «УДАРу», ще в одному – ВО «Свобода».

У двох округах ще підбивають підсумки голосування.