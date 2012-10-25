Азаров все погрожує зробити висновки з вибору киян

Як передає кореспондент УНІАН, станція «Іподром» продовжить Куренівсько-Червоноармійську лінію метрополітену у бік Одеської площі.

Під час відкриття станції М.Азаров відзначив: «От найближчі, до речі, вибори покажуть, чи вважають кияни необхідним все те, що ми робимо, чи ні. А ми відповідно зробимо з цього висновки».

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Також М.Азаров відзначив, що зараз київський метрополітен будується такими темпами, якими не будувався навіть за радянських часів. Зокрема, він нагадав, що за два роки відкрито 5 станцій.

Крім того, він відзначив, що планується будівництво метро на Троєщину і Теремки.

Також глава уряду підкреслив, що буде продовжено будівництво метро в Дніпропетровську і Харкові.

Як повідомляв УНІАН, станція «Іподром» розташована вздовж проспекту академіка Глушкова. Будівництво проходило відкритим способом, в складних умовах зі змінною гідрогеологічною ситуацією через високий рівень ґрунтових вод. Генеральний підрядчик ПАТ «Київметробуд» почав будівництво у лютому 2012 року.

Станція має два вестибулі, які пов'язані з платформою сходами, і балкон над першою колією, який сполучається з платформою двома ліфтами.

Виходи з підземних переходів і станції виконані з урахуванням державної програми «Безбар’єрний простір».

Для оздоблення станційних комплексів застосовувалися різні оздоблювальні матеріали – граніт, мармур, керамічна плитка тощо.