Шаповал обіцяє, що ЦВК скрупульозно перевірить кожен протокол

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЦВК, про це він сказав під час зустрічі з головою Місії Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Одрі Гловер, яка відбулася сьогодні на її прохання.

«На сайті розміщується лише та інформація, яка надходить від відповідних окружних виборчих комісій. Хоча з подібних фактів випливає багато питань, і я не переконаний, що усе це звичайні помилки», – підкреслив В.Шаповал.

Він також пояснив, що інформація щодо волевиявлення в округах, яка надходить у ЦВК через інформаційно-аналітичну систему «Вибори», не є інформацією, яку формує сама ЦВК.

Крім того, В.Шаповал акцентував увагу на тому, що є нарікання на норми виборчого закону, зокрема у частині формування виборчих комісій. «Я вважаю помилковим проведення виборів по так званій змішаній системі. Адже переважна більшість проблем має походження саме із цієї системи. За умов, що склалися у нашому суспільстві, вона є суперечливою, - дав свою оцінку В.Шаповал.

Відповідаючи на запитання щодо підрахунку голосів, В.Шаповал повідомив: «Комісія прагне встановити результати виборів усіма можливими законними інструментами. Але є підстави підозрювати, що у проблемних округах були певні порушення. І саме це нам заважає».

Разом з тим В.Шаповал запевнив голову Місії БДІПЛ ОБСЄ щодо чесного встановлення волевиявлення виборців: «Існує гарантія щодо дотримання законності з боку ЦВК у цьому процесі. В Комісії будуть наявні протоколи не тільки окружних виборчих комісій, а й дільничних комісій, і кожен із них буде перевірено більш ніж скрупульозно». При цьому голова Комісії нагадав, що очолюваний ним державний орган сформовано за поданнями різних політичних сил.

«Ми впевнені в об’єктивності Центральної виборчої комісії. І знаємо, що ви докладаєте багато зусиль для забезпечення прозорості виборчого процесу», - сказала О.Гловер у відповідь.

На завершення розмови О.Гловер подякувала В.Шаповалу за відкритість і повідомила, що остаточний звіт БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за парламентськими виборами 2012 року буде оприлюднено за два місяці.

У свою чергу голова ЦВК відзначив, що не має сумнівів в об’єктивності такого звіту, а також висловив сподівання, що Україна імплементує рекомендації ОБСЄ.